Aide médicale à mourir: le critère de fin de vie est abandonné

Le gouvernement du Québec élargit l'accès à l'aide médicale à mourir.

Dorénavant, une personne malade pourra en faire la demande, même si elle n'est pas en fin de vie.

Cinq critères doivent toutefois être remplis, soit être majeures et aptes à consentir à l'aide médicale à mourir, être atteintes d'une maladie grave et incurable, être dans un état de déclin avancé et irréversible et éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables. Deux médecins devront aussi donner leur accord.

Le gouvernement Legault a donc décidé de se conformer au jugement de la Cour supérieure rendu dans la cause Truchon et Gladu, en septembre dernier, qui a déclaré inconstitutionnels les critères de fin de vie et de mort raisonnablement prévisible.

«Nous voulons nous assurer que la Loi concernant les soins de fin de vie réponde aux besoins des Québécoises et des Québécois, notamment les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé graves et ayant des souffrances insupportables. Le respect de leur volonté et de leurs valeurs est au cœur de notre démarche, tout comme le souci de protéger les personnes vulnérables. Nous nous sommes d'ailleurs engagés à amorcer une réflexion sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie notamment pour les personnes inaptes.» ​Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux