Air Canada n'achètera finalement pas Transat

Le transporteur aérien Transat A.T. Inc. ne passera finalement pas dans le giron d'Air Canada. Les deux compagnies annoncent, par communiqué, vendredi qu'elles ont mis fin à leur entente.

Contrairement à Ottawa, la Commission européenne (CE) n'avait pas l'intention d'approuver la transaction dans sa forme actuelle.

«Après mûre réflexion, Air Canada a conclu que d'offrir d'onéreuses mesures correctives supplémentaires -- qui pourraient, de nouveau, ne pas conduire à une approbation de la CE -- compromettrait considérablement sa capacité à soutenir la concurrence internationale, et aurait des répercussions négatives non seulement sur les clients, mais également sur d'autres parties prenantes et sur ses perspectives d'avenir, au moment même où elle se rétablit et se reconstruit dans la foulée des contrecoups de la pandémie de COVID-19. »

- extrait du communiqué de presse