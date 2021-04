FIN DE L'ALERTE AMBER: Le bébé de 2 mois a été retrouvé sain et sauf

Le bébé de deux mois à l'origine d'une alerte AMBER déclenchée durant quelques minutes peu avant 15h cet après-midi dans le secteur de Waterloo, en Montérégie, a été retrouvé sain et sauf.

Il se trouvait dans une résidence de la municipalité voisine de Shefford.

L'homme qui l'avait enlevé, Xavier Labrecque, 22 ans, a été arrêté, selon la Sûreté du Québec. Il s'était enfui avec l'enfant à la suite d'une dispute familiale pour laquelle les policiers avaient été appelés à intervenir plus tôt aujourd'hui.

Le suspect est présentement rencontré par les enquêteurs. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cet enlèvement et si des accusations seront déposées contre lui.

Fin de l’#AlerteAMBER : l’enfant a été retrouvé sain et sauf. Nous vous remercions de votre collaboration.



The #AMBERalert has been cancelled.

The missing child has been found safe and sound.