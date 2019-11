Alexandre Cusson confirme sa candidature à la chefferie du Parti libéral

C'est maintenant confirmé, il y aura une course à la direction du Parti libéral. Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, a confirmé sa candidature à la chefferie peu avant 10h ce matin lors du conseil général du parti, à Sherbrooke, où des centaines de militants sont rassemblés.

La course sera officiellement lancée à 16h. Il affrontera donc Dominique Anglade, qui était la seule candidate en lice jusqu'à maintenant.

Alexandre Cusson souhaite lancer un débat d'idées et être à l'écoute de la population afin d'identifier les enjeux prioritaires à la plateforme libérale, qui devra rejoindre tous les Québécois. Selon lui, c'est le manque de communication entre le parti et les électeurs qui a couté l'élection de 2018.

Le maire de Drummondville n'a pas voulu se mouiller sur les dossiers spécifiques qu'il comptait défendre, disant vouloir d'abord consulter les gens directement impactés par ces décisions. Il s'est d'ailleurs défendu de se défiler et de manquer de convictions.

Il a assuré être en faveur de la justice sociale, des droits des minorités, de la décentralisation des pouvoirs et de la transition énergétique. Alexandre Cusson n'a pas voulu se prononcer sur la loi 21, mais a assuré être en faveur d'une société et d'un gouvernement laïque.

« Moi, ce que je souhaite, c'est rassembler les gens, c'est travailler avec les gens partout au Québec. [...] Cette possibilité de rassembler le Québec et de rapprocher les décisions des gens qui sont touchés. Moi, je vais vous parler de décentralisation au cours de la campagne, assurément. » - Alexandre Cusson, candidat à la chefferie du Parti libéral, à RDI

Questionné sur le projet de GNL Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le candidat à la chefferie a indiqué qu'il souhaitait attendre les conclusions du BAPE et l'avis des experts avant de se prononcer. Il a toutefois ajouté que pour lui, la transition énergétique sera assurement le prochain projet de société au Québec.

La course à la chefferie doit durer six mois et les membres vont voter par comté, dans les derniers jours avant le congrès du Parti.

Dominique Anglade a une longueur d'avance et peut déjà compter sur l'appui de 11 députés, mais ce n'est pas gagné pour la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, à Montréal. Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, a été président de l'Union des municipalités du Québec ces deux dernières années et est bien connu des régions.