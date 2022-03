Alimentation Couche-Tard suspend ses activités en Russie

Alimentation Couche-Tard annonce la suspension immédiate de toutes ses activités en Russie.

La chaine québécoise exploitait 38 magasins sous la bannière Circle K situés à Saint-Pétersbourg, Mourmansk et Pskov. Couche-Tard assure avoir mis en place un plan pour prendre soin de ses 320 employés.

« Nous condamnons l'agression de la Russie contre l'Ukraine ainsi que les effets humanitaires considérables tant sur les Ukrainiens que sur les Russes. Nous avons donc pris la décision de suspendre nos opérations. Couche-Tard a des magasins en Russie depuis près de trois décennies et nous sommes fiers des membres de notre équipe russe et de leur dévouement envers nos clients et les communautés locales. » - Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard

Parallèlement, la chaine a fait un don de plus de 1.5 M$ US à la Croix-Rouge pour venir en aide au peuple ukrainien qui subit les assauts de l'armée russe depuis maintenant 12 jours. Aussi, du carburant, de la nourriture, des breuvages et des logements sont mis à la disposition des réfugiés en Pologne, dans les pays baltes et dans l'ensemble du réseau européen.

Couche-Tard est présente dans 26 pays, exploite 14 200 magasins et emploie 124 personnes.