ALIMENTATION : La pandémie incite les Québécois à changer leurs habitudes

La crainte de la COVID-19 a poussé de nombreux Québécois souffrant d'obésité et/ou de maladies chroniques à prendre leur santé en main, constatent plusieurs experts en nutrition interviewés par Noovo Info. Une diététiste ayant pignon sur rue à Montréal et Sherbrooke a même vu son achalandage doubler depuis la première vague.



La nutritionniste Geneviève Arbour de la Clinique Nutritive a dû engager deux nouveaux professionnels pour répondre à la demande. Sa liste d'attente a explosé de 8 à 12 semaines pour une première consultation. C'est du jamais vu en 10 ans !



« Ça a frappé l'imaginaire (la pandémie). Ces gens qui autrefois se disaient ce n'est pas grave, je devrais améliorer mes habitudes alimentaires, mais au moins avec ma médication ça va aller, ont eu un élan de motivation supplémentaire. Ils ont voulu se prendre en main parce qu'il y avait un danger imminent pour leur santé. » - Geneviève Arbour, nutritionniste



La nutritionniste Élisabeth Cerqueira a aussi été témoin de cet engouement à la fin du premier confinement. Elle est la cofondatrice des 70 cliniques NutriSimple à travers le Québec. La professionnelle a remarqué une hausse des consultations de 15% à 20% en clinique depuis le printemps dernier.



« La prise de conscience est plus élevée. Les gens sont à la maison. Ils s'autoévaluent plus. Ils mangent plus. Certains boivent plus, mais de manière générale les gens ont plus le temps de prendre soin de leur santé. »

La spécialiste ajoute qu'il ne faut pas s'inquiéter d'un léger gain de poids (5 à 10 lb) avec la pandémie. Élisabeth Cerqueira croit que la plupart des adultes retrouveront de saines habitudes de vie après la crise sanitaire.

25% des Québécois souffrent d'obésité d'après les chiffres de Statistique Canada en 2018.