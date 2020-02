C'est maintenant officiel, le géant français Alstom achète la division ferroviaire de Bombardier. La transaction est évaluée à 8,2 milliards de dollars américains.

La Caisse de dépôt et placement du Québec devient l'actionnaire le plus important d'Alstom avec 18% du capital. Elle s'engage à réinvestir environ 2 milliards et détiendra deux sièges sur le conseil d'administration.

[Communiqué de presse] Acquisition de Bombardier Transport : Alstom accélère dans la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique https://t.co/waUs2vFJ3K pic.twitter.com/LfeIoLzvWk — Alstom France (@AlstomFrance) February 17, 2020

Sur Twitter, le premier ministre François Legault a insisté sur le fait qu'Alstom s'engage à créer un siège social dans le Grand Montréal.