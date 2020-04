Apple dévoile un nouveau iPhone SE

C'est sans file d'attente devant les magasins qu'Apple a dévoilé aujourd'hui un nouveau iPhone.

Il s'agit du modèle le « plus abordable », soit le iPhone SE deuxième génération. Le premier était sorti en 2016. Le nouveau téléphone intelligent coûtera 599 dollars canadiens ou plus, selon les options et sera disponible dès le 24 avril.

Il a le même format compact de l'iPhone 8 (écran Retina HD de 4,7 po), avec des caractéristiques de l'iPhone 11 (puce A13 Bionic), dont une recharge sans fil.

«Sous le boitier d'iPhone SE bat le coeur d'un iPhone 11 PRO. Les app démarrent au quart de tour, les derniers jeux roulent à cent à l'heure et la réalité augmentée ouvre de nouvelles possibilités pour travailler et s'amuser.» décrit Apple sur son site web.

L'appareil photo de 12 mégapixels a été amélioré par rapport à celui de l'iPhone 8. La batterie offre jusqu’à 13 heures de visionnement avec une seule charge.

À noter que les larges bordures au tour de l'écran sont de retour et que le déverrouillage se fait par empreinte digitale grâce au Touch ID et non par reconnaissance faciale. L'iPhone SE résiste à l’eau pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mètre2. Il ne craint pas non plus le café, le thé ni les boissons gazeuses.

Le nouveau iPhone SE sera offert en trois couleurs, soit noir, blanc et rouge et sera en précommande dès le 17 avril à 8 h sur le site web d'Apple.

Le nouveau téléphone intelligent coûtera 599 dollars canadiens ou plus, selon les options, et sera disponible dès le 24 avril. - Apple