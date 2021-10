ARGENT : la Banque du Canada maintient son taux directeur à 0.25%

La Banque du Canada maintient son taux directeur à 0.25%, malgré l'augmentation de l'inflation au Québec et au Canada.

En septembre, les prix des aliments et du carburant ont fait gonfler l'inflation à 4.4% au Canada et de 5.1% au Québec. La Banque s'attend à ce que l'Indice de prix à la consommation (IPC) demeure élevé au cours de la prochaine année pour revenir autour de 2% à la fin de 2022.

"La récente augmentation de l’inflation mesurée par l’IPC avait été anticipée en juillet, mais les principales forces qui font monter les prix – cours plus élevés de l’énergie et goulots d’étranglement liés à la pandémie du côté de l’offre – semblent à présent plus puissantes et persistantes qu’on le prévoyait " - Banque du Canada

La croissance de l'économie canadienne devrait atteindre 5% cette année, pour ensuite fléchir légèrement au cours de 2022 (4¼%) et 2023 (3¾%)

La prochaine annonce de la Banque du Canada est prévue le 8 décembre 2021.