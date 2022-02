Arnaque amoureuse : Une dame de la Montérégie verse près de 550 000$ à un fraudeur

La fraude sentimentale fait des ravages au Québec et au Canada. Cette arnaque constitue le type de fraude ayant entraîné les plus importantes pertes financières au pays en 2020. Près de 900 plaintes ont été enregistrées pour un total de 18,5 millions de dollars volés, rapporte le Centre antifraude du Canada.

À elle seule, *Marilyne a versé près de 550 000$ à un homme qui se disait amoureux d'elle. Elle n'a pourtant jamais vu le blanc de ses yeux. La dame de 75 ans, mère de trois enfants, veuve depuis quelques années, correspond depuis trois ans avec un homme qui dit s'appeler Stéphane Guyanais Le Roi. Ils se sont rencontrés par l'entremise des réseaux sociaux. «C'est lui qui m'a approché» précise la septuagénaire tombée sous le charme de l'homme qui l'a floué.

Ces photos tirées d'internet ont été utilisées par le fraudeur pour faire croire qu'il est père d'une adolescente.

Stéphane Guyanais Le Roi, se dit âgé dans la cinquantaine et père d'une fille de 12 ans. Il prétend être le digne héritier du propriétaire d'une mine d'or en France.

Depuis des mois, il promet de venir vivre au Canada avec l'élue de son coeur, mais ses avoirs sont supposés gelés. Ses projets sont entravés par toutes sortes d'embûches ; des problèmes financiers, la maladie, des arrestations injustifiées, besoin de liquidité pour acheter des biens et billets d'avion, etc. Bref, que des problèmes qui se règlent avec de l'argent, celui de son "amoureuse".

Marilyne a vendu sa maison, a liquidé la majeure partie de ses avoirs en banque, en plus d'emprunter de l'argent sur ses cartes de crédit pour l'aider. À ce jour, la dame lui a versé un total de 547 724.02$, incluant les frais de transferts bancaires. Cette ancienne représentante du secteur alimentaire vit maintenant dans un modeste appartement de Saint-Hyacinthe en Montérégie. Ses avoirs diponsibles étant épuisés, la dame a repris le travail jeudi dernier. Elle travaille comme commis dans une épicerie, 4 jours/semaine.

Il a même incité Marilyne à emprunter de l'argent à ses proches, à vendre des articles personnels et à ouvrir un nouveau compte bancaire sous un faux nom.

Captures d'écran / Le fraudeur a même incité Marilyne à ouvrir un compte bancaire sous un autre nom

Devant les interrogations de plus en plus nombreuses de Marilyne, il lui a envoyé un acte notarié pour lui prouver ses intentions. Il s'agit en fait d'un faux document conçu à partir d'un montage photo, que l'on retrouve facilement sur internet en seulement quelques clics.

Ce faux document a été envoyé par le fraudeur pour faire croire qu'un notaire agissait en son nom.

«Il me demande encore de l'argent. Je lui ai dit, j'en ai plus » - Marilyne, 75 ans

Écoutez l'entrevue réalisée avec la Marilyne tombée sous le charme du fraudeur :

Encore de l'argent s'il vous plaît !

Marilyne s'est rendue à de nombreuses reprises dans des dépanneurs et commerces de la Montérégie pour faire les versements à son amoureux virtuel. L'argent est transféré via Neosurf, un mode de prépaiement en ligne, couramment utilisé en Europe. Une fois l'argent versé, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Sur le reçu papier donné à l'acheteur, on y trouve un avertissement : "Avertissement de fraude !! Méfiez-vous des arnaques téléphoniques et Web !".

Étienne Phénix / Marilyne fait le décompte des sommes versées à l'homme qu'elle aime

Ces reçus, Marilyne les garde précieusement, pour faire le décompte des sommes versées à Stéphane Guyanais Le Roi, car le fraudeur a promis de lui rembourser chaque dollar, une fois qu'il touchera son héritage et qu'il se rendra au Canada, ce qu'il devait faire en décembre dernier. Il n'est jamais venu, mais continue de réclamer de l'argent à Marilyne.

«S'il s'en vient comme il dit. Je veux lui prouver que je ne l'ai pas volé. Que c'est vraiment l'argent que j'ai dépensé pour lui envoyer. Il dit qu'il va me rembourser. Je garde ça comme preuve, que je l'ai pas volé. Je suis vraiment sincère» insiste Marilyne.

Étienne Phénix / Marilyne a retranscrit dans un calepin les mots d'amour envoyés par Stéphane Guyanais Le Roi

Noovo Info confronte le fraudeur

La Sûreté du Québec a rencontré la septuagénaire à plus d'une reprise pour faire enquête et par la même occasion la sensibiliser aux fraudes par internet. Il est difficile pour la police de mettre la main au collet de ces fraudeurs qui vivent bien souvent à l'étranger. Ils utilisent la technologie et les mensonges pour arriver à leurs fins.

Une source policière nous indique que Stéphane Guyanais Le Roi vit en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et que c'est bel et bien une fraude.

Nous avons rejoint Stéphane. Comme vous allez l'entendre dans l'extrait suivant, il a catégoriquement refusé de nous dire où il se situait sur le globe, en plus d'esquiver plusieurs de nos questions.

*Marilyne est un nom fictif utilisé pour protéger la dame.