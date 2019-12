Attaque de chiens à St-Césaire: le propriétaire des 2 bêtes arrêté

Le propriétaire des 2 chiens qui ont sauvagement attaqué et gravement blessé une femme devant une brocante de Saint-Césaire en Montérégie en juin dernier a été arrêté.

Mario Fortier, 61 ans, devra faire face à une accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles demain lors de sa comparution au Palais de justice de Saint-Hyacinthe. Il est actuellement interrogé par les enquêteurs.

La victime, une résidente de Rougemont de 60 ans, s'était arrêtée sur l'heure du dîner à la brocante qui vendait des vélos usagés sur la route 112. C'est un passant qui l'avait découverte ensanglantée et gisant au sol. Genevieve Piancentini avait été transportée à l'hôpital entre la vie et la mort. Elle avait été gravement blessée à la tête et à un bras. Son état s'était par la suite stabilisé.

Les deux chiens ont été euthanasiés quelques jours après le drame.