Au moins quatre Montréalais parmi les victimes de l'écrasement d'avion en Iran

Au moins quatre Montréalais font partie des victimes de l'écrasement d'avion en Iran qui a coûté la vie à 176 personnes, dont 63 Canadiens.

Parmi eux, un couple qui était retourné dans son pays pour se marier. Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani venaient de compléter une maîtrise en Ingénierie à l'Université Concordia. Lui travaillait chez Pratt & Whitney à Longueuil, elle pour Bombardier à Montréal. L'homme et la femme avait récemment acheté une maison à Brossard, sur la rive-sud de Montréal. Ils venaient d'obtenir leur citoyenneté canadienne.

Un autre couple, Aida Farzaneh et son mari, Arvin Morattab, ont aussi péri dans la catastrophe aérienne. Elle était doctorante et chargée de cours au Département de génie de la construction à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et lui doctorant de l’ÉTS en 2018. L'École a confirmé leur identité en fin d'après-midi.

Une cérémonie en hommage à Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani aura lieu vendredi à compter de 16h à l'Université Concordia. L'établissement a aussi confirmé le décès de ses deux anciens étudiants via son compte Twitter.

#Concordia mourns the loss of #CUalumni Siavash Ghafouri-Azar and Sara Mamani, graduates of the @GinaCodySchool and passengers of Ukrainian International Airlines Flight PS752. Our thoughts are with their family, friends and members of our community affected by this tragedy. pic.twitter.com/S6LABdlb3c