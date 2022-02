Augmentation des demandes au Comptoir alimentaire Drummond

L'augmentation des prix des aliments commence à peser lourd sur les organismes qui viennent en aide aux familles dans le besoin.

Le Comptoir alimentaire Drummond qui offre des paniers de denrées, constate un bond de 45% des demandes d'aide en janvier 2022 par rapport à la même période l'an dernier. Cette augmentation du nombre de familles signifie que le Comptoir alimentaire doit aussi acheter plus de produits pour offrir le même service à tout le monde.

Selon la directrice-générale de l'organisme, Nathalie Belletête, les surplus financiers des années antérieures servent heureusement à combler le manque à gagner des années plus difficiles.

Toutefois elle ajoute qu'il ne faudrait pas que cette situation perdure puisque les fonds peuvent fondre comme neige au soleil.

Il faut à tout prix selon madame Belletête, une augmentation de l'aide gouvernementale. Les montants alloués à l'heure actuelle ne sont pas suffisants puisqu'ils ne représentent que 25% de du budget global.

'' On ne veut pas diminuer le service parce qu'on a trop de demandes. Mais ça, ça veut dire que si on a plus de ménages il faut acheter beaucoup plus, donc oui cela a un impact direct sur nos activités et la capacité aussi de rencontrer toutes les demandes par jour, ça devient difficile quand on atteint 90 ménages par jour. ''

'' L'aide gouvernementale représente 25% de notre budget global donc le reste on mise vraiment sur le soutien des entreprises et de la population. Un autre aspect chez-nous qui est important, c'est de continuer à travailler pour de meilleures subventions gouvernementales et ces subventions doivent être récurrentes aussi.''

- Nathalie Belletête, d.g. le Comptoir alimentaire Drummond