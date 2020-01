Australie: de la nourriture larguée dans les airs pour les animaux

L'Australie tente d'aider les animaux victimes des incendies de forêt en leur envoyant de la nourriture par la voie des airs. Plus de 2000 livres (1000 kg) de vivres, principalement des carottes et des patates douces, ont été larguées par la voie des airs dans les derniers jours.

Les secouristes ont déchargé la nourriture dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud depuis des hélicoptères. Le ministre de l'Énergie et de l'Environnement, Matt Kean, a donné un aperçu de ce qui est appelé «Operation Rock Wallaby» sur Twitter:

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei