Autre jour de manifestation à Ottawa

Les résidents d'Ottawa ont à nouveau reçu l'avis d'éviter les déplacements au centre-ville où se trouve toujours un bon nombre de camionneurs et d'autres manifestants qui s'opposent à des mesures sanitaires pour lutter contre la COVID-19.

Présente à Ottawa, notre journaliste Audrey Ruel-Manseau indique qu'un nouveau convoi est arrivé à Ottawa durant la nuit et que les poids-lourds se sont stationnés sur la rue Wellington, entre les rues Metcalfe et Elgin. Ce tronçon était jusqu'alors fermé.

Les manifestants sont arrivés energisés et ont donné un nouveau souffle aux démonstrations d'occupation. Le bruit assourdissant des klaxons et les feux d’artifices ont fait résonner la ville jusqu'à tard dans la nuit et le chahut a repris très tôt dimanche matin.

Le Service de police d’Ottawa (OPS) estimait en fin de journée, samedi, que des milliers de personnes avaient convergé vers la capitale et ne rapportait aucun débordement.Des problèmes de congestion routière ont été observés dans un large périmètre autour du centre-ville et la journée de dimanche s’annonce similaire.

« Toute la journée durant, les policiers et les responsables de la circulation furent contraints de fermer plusieurs ponts interprovinciaux ainsi que plusieurs bretelles de sortie de la 417 vers Ottawa. Ces problèmes de circulation séviront toujours dimanche», a annoncé l’OPS, samedi soir. Le trafic est si dense autour de la Colline du Parlement, en raison des manifestants qui s'y trouvent depuis vendredi et samedi, que cela a rendu de nombreuses rues du centre-ville impraticables, selon le Service de police d'Ottawa.



Informations de la Presse Canadienne et de Noovo Info