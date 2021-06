Autre journée record de vaccination en Ontario

Le nombre de cas de Covid en Ontario est en légère baisse en cette première journée de déconfinement partiel. Les autorités sanitaires rapportent 574 nouvelles infections et 4 décès supplémentaires. Le bilan ontarien fait également état de 489 patients hospitalisés, dont 440 aux soins intensifs.

Entretemps, un nombre record de vaccins a été administré hier avec près de 200,000 doses. Plus de 70% des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose, alors que 12% des 18 ans et plus ont reçu les 2 doses de vaccin.

Le Dr Isaac Bagoch, spécialiste des maladies infectieuses et membre du comité provincial responsable de la distribution des vaccins, s'est dit être impressionné par les résultats. Dans une série de tweets, il a souligné les efforts déployés par tout le monde qui a rendu cela possible.

Thank you to the thousands and thousands of people involved in this and helping out at every level...a major Ontario team effort here.