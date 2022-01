Baseball à Montréal : le projet de garde partagée avec Tampa est abandonné

Le projet d’un club de baseball en garde partagée entre les villes de Montréal et Tampa Bay est abandonné, selon des informations relayées par le Tampa Bay times.

La Ligue majeure de baseball (MLB) s'oppose au projet.

Le propriétaire des Rays, Stuart Sternberg, doit faire le point sur la question jeudi après-midi. Sternberg a récemment déclaré que ce projet, sur lequel son organisation travaillait depuis deux ans et demi, «était la seule solution possible» afin de garder le baseball des Ligues majeures dans la région de Tampa/St. Petersburg.

Le Tampa Bay Times rapporte également que le club de la Floride chercherait à s'établir à long terme dans la région.

Le concept de garde partagée a été avancé il y a environ cinq ans. On évoquait la possibilité que les Rays disputent la première moitié de la saison en Floride et l'autre moitié à Montréal. On parlait aussi de la construction de stades dans chacune des villes.

(Noovo Info avec des informations de RDS.ca et la Presse Canadienne)