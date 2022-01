Baseball féminin: un programme de haut niveau à Trois-Rivières

Trois-Rivières devient une plaque tournante du développement des joueuses de baseball dans la province.

C’est ici que Baseball Québec a choisi d’implanter son nouveau programme de haut niveau dédié aux femmes, soit le volet féminin de l’Académie de Baseball du Canada.

C’est la première fois au pays que les jeunes joueuses auront l’occasion de s’entrainer à temps plein dans un environnement encadré, tout en étant aux études.

« Il faut que les bottines suivent les babines. On dit depuis plusieurs années que le baseball féminin est en essor au Québec. Les femmes vont pouvoir s’entrainer ensemble et se développer ensemble. Elles vont pouvoir aussi développer toutes leurs habiletés. Elles vont être entourées de spécialistes de baseball, mais aussi de la santé à travers des nutritionnistes et des physiothérapeutes. » - Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec et de l’Académie de baseball du Canada