BELL CAUSE plus importante que jamais avec la COVID-19

C'est la 11e journée Bell Cause pour la cause aujourd'hui et elle est plus importante que jamais alors que 40% des Canadiens affirment que leur état de santé mentale s'est détérioré en raison de la pandémie.

La crise sanitaire représente probablement l'évènement le plus stressant pour des milliers de Québécois depuis la Deuxième Guerre mondiale selon l'Ordre des psychologues du Québec.

86% de ces membres ont constaté une hausse de détresse chez leurs patients pendant la pandémie selon un sondage effectué l'automne dernier. Près de 40% des 8 800 psychologues ayant participé à l'enquête ont dû augmenter leurs activités cliniques pour offrir de l'aide tellement la demande était forte.

«C'est du jamais vu. Ce n'était pas prévu. On n'a aucune idée de quand ça va finir et on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est ça le tronc commun pour tout le monde.» - Dre Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec

Cette hausse de détresse se manifeste dans la majorité des cas par une hausse d'anxiété et de symptômes dépressifs. Près d'un psychologue sur deux a aussi remarqué une hausse de consommation d'alcool et de drogue chez leurs patients pendant la pandémie.