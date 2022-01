Bell Cause pour la cause ; notre état d'âme fragilisé par la pandémie

La santé mentale est au coeur des préoccupations avec l'insatisfaction grandissante de nombreux Québécois(es) face au maintien des mesures sanitaires.

Cette insatisfaction n'est pas officiellement mesurée, mais elle est bien palpable sur les réseaux sociaux avec des commentaires acerbes sur tout et rien, mais spécialement les actions gouvernementales pour tenter de limiter les effets de cette pandémie de COVID-19 sur nos vies.

La plus récente enquête québécoise sur la santé de la population dévoilée en octobre dernier par l'Institut de la statistique du Québec révélait que 34% des Québécois(es) ont ressenti de la détresse liée à la pandémie de COVID-19.

Les moins de 35 ans, les étudiants, les femmes, les personnes vivant seules et les familles monoparentales font partie des groupes qui ont le plus ressenti de la solitude.

Dans ce contexte, la journée Bell Cause pour la cause est d'autant plus importante. L'an dernier, Bell a enregistré un nombre record de 159 173 435 interactions sur toutes les plateformes, ce qui a permis d'amasser 7 958 671.75$. À 9h30 ce matin, on dénombrait 20 millions d'interactions.

L'argent amassé est versé sous forme d'appuis à différentes organismes. Depuis le début du programme, 1300 organismes faisant la promotion ou soutenant la santé mentale ont été encouragés par Bell, ce qui a permis de rejoindre plus de 5 millions et demi de Canadiens.

Nombreuses personnalités publiques participent à la conversation

Plusieurs personnalités publiques, entreprises et organismes ont participé à la conversation en publiant des messages sur les réseaux sociaux cet avant-midi :

C'est la journée #BellCause, aujourd'hui!



Pour chaque visionnement de la vidéo ci-dessous, ou chaque tweet et retweet utilisant le mot-clic, Bell fera un don de 5¢ à des initiatives en santé mentale. https://t.co/j4gRt4uz8R — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 26, 2022

On nous rappelle constamment l’importance de parler de notre santé mentale, mais nous ne le faisons pas souvent, ou du moins pas assez souvent. Aujourd’hui, nous pouvons changer cela. Alors, parlons-en ouvertement, aujourd’hui et tous les jours. #BellCause pic.twitter.com/3pPY261POZ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 26, 2022

C’est aujourd’hui la journée #BellCause pour la cause. C’est l’occasion de tendre la main et l'oreille à ceux qui en ont le plus besoin. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Et pas seulement aujourd’hui. https://t.co/NPfNa9A1UF — François Legault (@francoislegault) January 26, 2022

La chose 🦠a fait des ravages dans nos cerveaux 🧠! La campagne #Bellcause est encore plus essentielle cette année! Retweetons à grands coups de 5 cents! — Dany Turcotte (@danyturcotte) January 26, 2022

On ne sait jamais ce que l’autre vie, alors pourquoi ne pas se souhaiter d’être tous un peu plus bienveillants les uns envers les autres. Plus d’amour, de compassion et moins d’insultes et de jugement.❤️#BellCause — Pierre Hébert (@PiHebert) January 26, 2022

Les policières et policiers sur le terrain doivent faire face de façon quotidienne avec les conséquences reliées aux problèmes de santés mentales.

Parce que chaque intervention peut faire une différence, l’unité de surveillance du territoire supporte la cause. #BellCause pic.twitter.com/Dgy9eXB6Ae — Police Saguenay (@SPSSaguenay) January 26, 2022

#BellCause | Le SPVL est fier de s'associer à Bell cause pour la cause.



En santé mentale, maintenant plus que jamais, chaque geste compte! pic.twitter.com/OoiVpf3vGP — Service de police de Lévis (@SPVLpolice) January 26, 2022