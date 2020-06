Bell déploie son réseau 5G à travers le Canada

Bell lance aujourd'hui le plus vaste réseau mobile 5G au Canada avec des points de service à Montréal, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver. La technologie révolutionnaire sera à l'avant-garde de plusieurs bouleversements majeurs dans notre façon d'échanger en ligne.

Contrairement au 4G qui offre un temps de latence d'environ 50 millisecondes, le 5G est 50 fois plus rapide avec un temps de réaction d'à peine une milliseconde selon le Centre de recherches sur les communications du gouvernement Canadien. À titre comparatif, un clin d'oeil prend entre un et 4 dixièmes de seconde à s'exécuter. Le réseau 5G Bell permettra des vitesse de téléchargement 6 fois plus rapide que la technologie 4G LTE.

Ce temps de réaction est crucial pour le développement de plusieurs technologies comme la voiture autonome et les maisons intelligentes. Les connexions quasi instantanées du service 5 G de Bell permettront également d'ouvrir de nouvelles possibilités à de nombreuses entreprises.

"Bell a une fois de plus mis la barre encore plus haute en matière de services sans fil canadiens. Le leadership en matière de 5G est en effet un élément important, car la technologie deviendra le principal moteur de l'innovation et du développement des services de communication au Canada et dans le monde entier pour les années à venir." - Claire Gillies, présidente de Bell Mobilité

DE LA BANDE PASSANTE SANS LIMITE

Une autre avancée de la technologie 5G est une largeur de bande passante beaucoup plus importante que le 4G. Il deviendra plus facile pour une foule massée dans un amphithéâtre de partager simultanément des données. Cette avancée permettra également de pousser plus loin l'usage des dernières innovations comme la réalité virtuelle et la lecture de vidéo 3D de façon continue.

Le réseau 5G permettra également de brancher les milliards de nouveaux appareils à venir sur le marché ces prochaines années. D'après une étude du CEFRIO, 81% des 18-34 ans possédaient un téléphone intelligent au Québec en 2016. Cet appareil est à ce jour le moyen privilégié pour naviguer sur internet.