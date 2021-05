Bell intente une poursuite de 50M$ contre Vidéotron

Bell demande à la Cour civile de limiter l'usage de son réseau cellulaire à son concurrent Vidéotron. Le géant des communications demande également 50 M$ en dédommagement pour compenser sa perte de profits et les dépenses additionnelles liées au litige.

Selon ce qui est allégué dans la demande introductive d’instance déposée à la Cour supérieure du Québec, Bell reproche à son concurrent d'offrir à ses clients un accès illimité à son réseau de téléphonie mobile alors que cet accès devrait être «occasionnel» et «non permanent». C'est ce qu'on appelle l'usage en «itinérance». Il permet de bénéficier du réseau de téléphonie appartenant à un concurrent pendant une courte période afin d'éviter une coupure de service.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a déjà statué que cet accès doit toujours être temporaire et les fournisseurs sont tenus d'en surveiller l'utilisation et d'empêcher activement leurs clients d'en faire un usage permanent.

Dans un communiqué publié parallèlement au dépôt de la requête judiciaire, Bell reproche à Vidéotron, propriété de Québecor, de profiter de ses équipements plutôt que d'investir dans son propre réseau cellulaire.

« Québecor est une société très bien financée qui est certainement capable d'investir dans son entreprise Vidéotron, mais qui a plutôt choisi d'exploiter de façon non autorisée les ressources de Bell. C'est surprenant de voir Vidéotron vanter ses services sans fil alors que plusieurs de ses clients sont plutôt servis par Bell. Vidéotron enfreint les règles du CRTC et trompe les clients, et cela doit cesser. » - Karine Moses, présidente Bell Média Québec

Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Il est également propriétaire de plusieurs stations radio au Canada dont les réseaux Énergie, RougeFM et BoomFM en Montérégie.

(En collaboration avec La Presse Canadienne)