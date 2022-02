Bilan de la 4e journée d'invasion de l'Ukraine

Le cabinet du président ukrainien confirme qu'une délégation de son pays rencontrera des représentants russes près de la frontière bélarusse. L'endroit et l'heure précis n'ont pas été dévoilés.

La Russie avait annoncé plus tôt qu'elle avait envoyé une délégation pour entreprendre des discussions à Minsk, mais le président Volodymyr Zelenskyy avait rejeté la demande, ne faisant pas confiance à la République du Bélarusse, un pays allié de Moscou qui a permis à la Russie d’utiliser son territoire comme transit pour l'invasion de l'Ukraine.

«Je dis les choses franchement, comme toujourst: je ne crois pas trop à un résultat», a dit M. Zelenskyy, ajoutant du même souffle vouloir quand même essayer dans sa vidéo publiée ce matin.

L'annonce ukrainienne survient dans la foulée de la décision du président russe Vladimir Poutine de placer ses forces nucléaires en état d'alerte pour menacer l'Occident.

Le président biélorusse Alexander Loukachenko a «accepté la responsabilité de s'assurer que tous les avions, hélicoptères et missiles déployés sur le territoire bélarusse resteront au sol pendant le trajet, les discussions et le retour de la délégation ukrainienne».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait savoir que la délégation russe, déjà arrivée à Gomel, comprend des fonctionnaires militaires et des diplomates.

Plus tôt, le Kremlin avait affirmé que le premier ministre israélien Naftali Bennett avait offert son aide en médiation pour mettre fin aux combats en Ukraine. Moscou n'a toutefois pas précisé si l'offre était acceptée.

L'espace aérien du Canada est maintenant fermé aux avions russes, une décision qui fait écho à celle des pays de l'Europe.

Dans un message sur Twitter, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a dit tenir la Russie responsable des attaques non provoquées contre l'Ukraine.

La compagnie russe Aeroflot passe dans le ciel canadien pour des vols en direction des États-Unis notamment.

L'annonce a été faite en marge d'une rencontre des ministres du G7 cet avant-midi. Ils ont fait le point sur le conflit, les sanctions adoptées cette semaine contre la Russie et ont parlé des prochaines actions à prendre pour inciter Moscou à reculer sur son invasion.

L'objectif des mesures, notamment financières, est de «suffoquer le régime russe», a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Le gouvernement Trudeau est aussi à explorer la possibilité de suspendre la license de diffusion du réseau Russian Today (RT), considéré un organe de propagande.

Par ailleurs, le président Ukrainien bénéficie de l'aide de plusieurs pays, dont la République portugaise, qu'il a tenu à remercier.

Talked to 🇵🇹 President Marcelo Rebelo de Sousa. Thanked for the closed sky for Russian planes, support for the decision to disconnect Russia from SWIFT and concrete defense assistance. 🇵🇹 provided weapons, individual protection means & other equipment to 🇺🇦. Together - stronger.