BIXI : Tarification modifiée, vélos électriques en hausse

BIXI a revu ses tarifs en vue de la prochaine saison de vélo qui débutera le 15 avril prochain à Montréal.

Cette tarification sera adaptée en fonction du temps d'utilisation, soit 5 cents/minute pour un BIXI régulier (45 minutes et moins) et 10 cents/minute (Dès la 1ère minute) pour un BIXI électrique pour les membres. Ces membres paieront moins cher pour l'abonnement saisonnier (99$ -2$) et l'abonnement mensuel (19$/mois -17$)

Les frais seront toutefois supérieurs pour les non-membres qui devront assumer des frais de déverouillage de 50 cents, en plus d'un tarif horaire plus élevé.

Une saison électrique

BIXI ajoutera 725 vélos électriques supplémentaires pour un total de 1905 engins répartis sur 153 stations, ce qui fera de Montréal la ville offrant la plus vaste flotte électrique en libre-service en Amérique.

Avec ses tarifs modifiés et son offre bonifiée de vélos électriques, BIXI prévoit une hausse de l'achalandage de 35% en 2021.