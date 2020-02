Bombardier largue la CSeries

Québec a bon espoir de récupérer son argent

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon estime que le Québec est en bonne position pour récupérer l'argent des contribuables investit dans Bombardier avec cette restructuration. Ses parts valent aujourd'hui 700M$, soit une perte virtuelle de 600 M$. Airbus s'engage à racheter toutes les parts du gouvernement au 1er janvier 2026. D'ici là, le Québec n'aura pas à injecter de sommes additionnelles.

"Je pense que cette étape était essentielle à la poursuite des activités. Bombardier a réussi au travers des époques à développer des créneaux et des pans complets de l'économie québécoise. Je suis convaincu que l'ingéniosité qui a animé l'entreprise de J.A Bombardier et Laurent Beaudoin et autres grands dirigeants saura encore contribuer au rayonnement économique du Québec". - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation