Si vous êtes un adepte de magasinage, vous attendez peut-être le Boxing Day avec impatience.

Le 26 décembre est l'une des dates les plus attendues de l'année. Selon les plus récentes statistiques près de deux Québécois sur cinq vont profiter des nombreux soldes offerts en magasin. Les vêtements, les accessoires de mode et les produits électroniques sont les articles qui se vendent le plus.

D'une année à l'autre, ce sont environ 3 millions de Québécois qui participent au Boxing Day. Les dépenses sont évaluées à 600 millions de dollars.