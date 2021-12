Budget à Trois-Rivières : une erreur de procédure fait jaser

Deux assemblées du conseil municipal ont été nécessaires pour adopter le budget de Trois-Rivières.

Effectivement, lors de la présentation du budget vendredi dernier, les élus auraient dû adopter l’amendement qui proposait de soustraire 100 000 $ à la subvention du grand prix ET par ailleurs, voter sur le budget lui-même.

Sauf que ce n’est pas ce qui s’est produit et la séance a été levée.

Ils se sont ensuite réunis à nouveau pour réellement entériner le budget.

C’est là que le bât blesse pour l’ancien greffier de la Ville, Me Gilles Poulin, qui n’en revient tout simplement pas. Il ne se gêne d’ailleurs pas pour critiquer le maire Jean Lamarche et la greffière actuelle Yolaine Tremblay.

Selon lui, ils auraient dû connaitre le fonctionnement.

« Que ni l’un ni l’autre ne connaisse les procédures, moi je trouve ça extrêmement inquiétant pour le bon fonctionnement du conseil. Parce que là, on fait face à de l’amateurisme. Et l’amateurisme, ça débouche sur l’improvisation, sur l’arbitraire, sur un manque de décorum, sur n’importe quoi. Évidemment, la séance extraordinaire d’adoption du budget et du plan triennal, la loi prévoit que ça doit faire l’objet d’un avis public plusieurs jours au préalable et ça se tient lors d’une séance publique à laquelle les citoyens peuvent assister et à laquelle les médias sont convoqués. Et là, on a comme fait une deuxième séance extraordinaire et il n’y a pas eu d’avis dans le journal pour convoquer les citoyens et d’après ce que j’en sais, aucun média n’a été convoqué pour la tenue de cette deuxième séance extraordinaire-là, vendredi en fin d’après-midi. Donc oui, ça crée un malaise chez moi en tant que citoyen, mais aussi comme ancien responsable de l’accès à l’information. Il y a là, à mon avis, un pied de nez majeur à la transparence. » - Me Gilles Poulin, ancien greffier de la Ville