Budget fédéral 2022: les mesures qui touchent votre portefeuille

La ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland a déposé jeudi son deuxième budget fédéral. Voici ce qu’il faut savoir pour comprendre l’impact plus direct des mesures proposées.

Québec déplore toutefois qu'il n'y ait pas d'augmentation des transferts en santé.

Le budget présenté cet après-midi pose des gestes dans plusieurs dossiers importants mais nous déplorons l'absence d’augmentation des transferts en santé. Notre demande répétée est claire et le gouvernement fédéral doit y répondre le plus rapidement possible.#Budget2022 #polqc