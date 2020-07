Burger King veut limiter le méthane rejeté par les flatulences des vaches

Burger King veut limiter le méthane rejeté par les pets et rots des vaches qui fournissent la viande utilisée dans ses sandwiches « Whopper ».

Afin de protéger l’environnement et être moins polluante, l'entreprise ajoute 100 g de feuilles de citronnelle à leur alimentation à la fin de leur existence, ce qui les aiderait à mieux digérer.

Les premiers tests effectués ont démontré que les vaches qui en ont bénéficié ont, sur les trois à quatre derniers mois de leur vie, rejeté 33 % moins de méthane que celles qui avaient conservé leur régime alimentaire habituel.

Si vous avez envie de gouter à cette nouvelle viande, il faut toutefois se rendre dans un des restaurants Burger King de Miami, New York, Austin, Portland ou Los Angeles.

cow farts & burps are no laughing matter. they release methane, contributing to climate change. that’s why we’re working to change our cows’ diet by adding lemongrass to reduce their emissions by approximately 33%. learn about our ongoing study: https://t.co/kPCXpjfbGL #CowsMenu pic.twitter.com/DnmF8gVVL0