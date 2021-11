C'est jour d'élections municipales au Québec. Les citoyens sont appelés aux urnes pour voter pour leur maire et conseillers municipaux.

Plus de 8000 postes seront pourvus dans plus de mille municipalités à travers la province. Cependant dans environ le quart des villes et villages les électeurs n'auront pas à se déplacer, puisque l’ensemble du conseil municipal y a déjà été élu sans opposition, selon Radio-Canada.

Sachez que les bureaux de vote sont ouverts aujourd'hui de 9 h 30 à 20 h. Le dépouillement des votes se fera à la fermeture des bureaux de scrutin à 20 h.

SACHEZ QUE...

- Si vous travaillez cette fin de semaine, votre employeur doit vous accorder au moins quatre heures consécutives pour aller voter sans pénalité.

- Vous devez avoir avec vous une pièce d’identité et votre carte d'électeur.

- Vous devez respecter les consignes sanitaires dont le port du couvre-visage. Le passeport vaccinal n'est pas exigé.



