C'est le temps de changer l'heure

N'oubliez pas de changer l'heure cette nuit (dans la nuit du 6 au 7 novembre) soit plus précisément à 2 h00 dimanche matin.

On recule montres et horloges d'une heure pour revenir à l'heure normale de l'Est. On gagne alors une heure de plus pour dormir ou s'amuser à vous de décider!

La procédure est suivie dans 76 pays dans le monde.

Les services d'incendies suggèrent fortement de profiter de ce moment pour changer les piles de vos avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone.

Au printemps prochain, le retour à l’heure avancée se fera dans la nuit du 12 au 13 mars 2022.