C'est le temps de voter pour la pire route du Québec

C'est le moment de sortir votre téléphone pour photographier les pires atrocités du réseau routier de votre quartier! Le CAA-Québec propose à nouveau cette année son palmarès des pires routes du Québec.

Les automobilistes, motocyclistes, cyclistes et piétons ont jusqu'au 26 mai pour signaler les secteurs à éviter ICI.

Même si on pense immédiatement aux nids-de-poule, les ornières, affaissements, fissures et marquages déficients nuisent également à la sécurité de tous les utilisateurs du réseau routier. Les participants sont également invités à dénoncer les aménagements dangereux et les routes mal éclairées.

Le club automobile dresse également le bilan annuel des réparations effectuées suite au concours. Par exemple, en 2019, le boulevard Gouin Est à Montréal a profité d’un investissement de 5,7 M$ et le chemin Craig à Lévis de 1,5 M$ en travaux.

« La campagne Les pires routes est une opportunité en or pour la population de réitérer l’importance qu’elle accorde au réseau routier, épine dorsale de notre société, et d’exprimer sa préoccupation par rapport au mauvais état de nos routes québécoises » - Sophie Gagnon, vp Affaires publiques CAA Québec

L'an dernier, c'est le Chemin de la Grande-Ligne à Carignan en Montérégie qui a été élu la pire route du Québec. Elle a fait l'objet de travaux de pavage en novembre dernier sur le tronçon situé entre le chemin Salaberry et l'autoroute 35.