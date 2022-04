C'est une fin de semaine pour avoir les yeux rivés vers le ciel

Si vous êtes un amateur d'astronomie vous serez servis dès ce week-end.

Vous avez peut-être déjà remarqué la pleine lune ''rose'' samedi soir mais il y aussi un autre phénomène plutôt rare qui a commencé dimanche matin à l'aube.

Il s'agit d’un alignement de planètes. Mars, Vénus, Jupiter et Saturne vont s'aligner et cet alignement qui se déroule depuis le 17 avril, sera visible à l’œil nu dans l'hémisphère nord.

Ce phénomène atteindra son apogée le 23 avril, selon la NASA. Mais pour profiter pleinement du spectacle, il faudra se lever à l'aube puisque c'est au lever du soleil que le phénomène sera le plus remarquable.

Selon les experts astonomes, Mars et Vénus se regroupent déjà depuis la fin mars, mais ce n’est que depuis la mi-avril que Jupiter s'installe tranquillement dans l'alignement. Quelques jours plus tard, vers le 23 avril, le phénomène devrait devenir encore plus spectaculaire, avec la Lune qui va terminer la ligne.

Bon visionnement!