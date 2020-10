CADEAUX DE NOËL: Postes Canada prévoit des retards pour les Fêtes

Vous devriez commencer vos achats de cadeaux de Noël en ligne plus tôt cette année. C'est ce que suggère Postes Canada qui prévoit que les retards importants de livraison vécus ce printemps en raison de la pandémie risquent de se reproduire durant les Fêtes.

En plus des volumes actuels déjà élevés, les commandes de Noël risquent de surcharger le réseau. Postes Canada indique que le magasinage à l'avance et la répartition des achats sont essentiels pour éviter la croissance subite d'achats en ligne qu'on voit habituellement pendant les Fêtes.

Selon un sondage réalisé pour Postes Canada en juin, près d'un consommateur canadien sur deux prévoit dépenser « principalement » ou « exclusivement » en ligne pendant les Fêtes.

«Pour aider les Canadiens à éviter d'être déçus et pour appuyer les entreprises du pays, nous leur demandons de changer leurs habitudes et de faire leurs achats des Fêtes plus tôt. Cela permettra de répartir les volumes prévus et d'éviter l'engorgement du réseau à Noël.» -Postes Canada