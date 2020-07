CANICULE : Une mère de la Montérégie laisse ses enfants dans la voiture pour aller chez le médecin

Une mère de Salaberry-de-Valleyfield en Montérégie a été arrêtée par la Sûreté du Québec pour avoir laissé ses deux enfants dans la voiture hier midi, alors que le mercure dépassait les 35 degrés Celsius.

Les enfants âgés de moins de 10 ans sont restés seuls durant une heure dans le véhicule stationné devant une clinique médicale de la rue Larocque, puisque la mère avait un rendez-vous chez le médecin.

Un citoyen inquiet pour leur santé a contacté le 911. En arrivant sur les lieux, les policiers ont constaté que les clés étaient dans le contact, mais que le moteur du véhicule était à l'arrêt. Une des fenêtres arrière était abaissée.

Heureusement, les deux enfants n'ont pas subi de coup de chaleur. La mère a été interrogée par la SQ, puis libérée sous promesse de comparaître. Son dossier sera transmis aux procureurs qui décideront de son sort. Elle pourrait être accusée d'abandon d'enfant.

La DPJ a aussi été informée de la situation et la mère fera l'objet d'une enquête.

Selon Environnement Canada, la température la plus chaude au Québec hier a été enregistrée à Saint-Anicet, non loin de Salaberry-de-Valleyfield avec 35.6 degrés Celsius, battant ainsi le précédent record datant de 1955 avec 34.4 degrés. Cette température maximale a été atteinte entre 15h et 16h.