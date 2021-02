Carambolages sur l'autoroute 40 Ouest à Repentigny

L'autoroute 40 en direction de Montréal est fermée à la suite de trois carambolages impliquants des dizaines de véhicules et un poids lourd, entre Repentigny et Lavaltrie.

La chaussée glissante et la visibilité réduite pourraient être en cause. La neige tombait abondamment cet avant-midi, si bien que le Grand Montréal a reçu environ cinq centimètres en quelques heures à peine.

Un automobiliste a été blessée gravement, mais on ne craint pas pour sa vie selon la Sûreté du Québec.

La fermeture cause un bouchon de plus de 10 kilomètres.

L'autoroute 40 ouest risque d'être fermée pendant plusieurs heures.

#A40 ouest (Félix-Leclerc) à Repentigny à la hauteur de la montée de l'Épiphanie (km 106). Circulation bloquée. Détour par la sortie 106, #R341 sud, boul. Iberville en est et et boul. Brien vers le nord // Un surveillant MTQ sur place signale une vingtaine de sortie de route.

⚠️ #A40 est & ouest (Félix-Leclerc) à la hauteur de Repentigny, L'Assomption et Saint-Sulpice. Plusieurs accidents signalés dont un carambolage impliquant possiblement 40 véhicules à Saint-Sulpice. Détails à venir.

Les conditions climatiques et routières sont difficiles dans certains secteurs de la grande région de Montréal. Nous invitons les automobilistes à redoubler de prudence et à retarder leurs déplacements non essentiels. #securiteroutiere pic.twitter.com/y8g9mScjoS