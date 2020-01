Céline Dion, P!nk et autres personnalités publiques se mobilisent pour aider à l'Australie

La communauté internationale se mobilise pour aider à l'Australie qui brûle.

Dans un message publié sur Facebook, la chanteuse Céline Dion invite ses fans à faire un don en ligne pour prêter main-forte à ceux et celles qui combattent les feux de forêt.

La chanteuse P!nk a offert un don de 500 000$, tout comme l'actrice Nicole Kidman.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp