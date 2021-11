On recule l'heure ce week-end!

Notre week-end sera plus long d'une heure alors qu'il faudra reculer montres et horloges partout au Québec dans la nuit de samedi à dimanche. Les bars auront une heure de plus pour opérer alors que le changement officiel aura lieu à 2h du matin, dimanche.

Plusieurs parents profiteront certainement de l'occasion pour rattraper un peu de sommeil en passant 60 minutes supplémentaires à dormir.

Le soleil se lèvera plus tôt le matin, mais disparaîtra aussi plus vite pour le retour à la maison. Le changement d'heure provoque des changements négatifs chez plusieurs personnes notamment sur l'humeur. Les personnes avec des horaires rigides comme les enfants sont souvent les plus affectées. Il faut compter environ une semaine au corps humain pour s'adapter au nouvel horaire.

Les services de sécurité incendie invitent les Québécois à profiter du changement d'heure pour remplacer la pile de leurs avertisseurs de fumée.

Le retour à l'heure avancée se fera dans la nuit du 12 au 13 mars 2022 le printemps prochain au Québec.

