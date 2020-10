Changement d'heure, Halloween et pleine lune ce week-end

La soirée de l'Halloween s'annonce pour le moins mouvementée cette année (peut-être pas autant que l'an dernier !) puisque c'est dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, à 2h du matin précisément, qu'il faudra reculer montres et horloges pour revenir à l'heure normale.

Nous gagnerons ainsi une heure de plus pour se remettre de la tournée de bonbons (consultez notre carte interactive pour savoir où il y a aura distribution), pour dormir ou célébrer. Attention, en raison de la pandémie, les rassemblements sont interdits en zones rouges, mais autorisés en zones orange. Toutefois, il ne faut pas être plus de 6 personnes.

C'est aussi le 31 octobre qu'on aura la pleine lune, alors attention aux loups garous !

POUR UNE TRANSITION EN DOUCEUR

Le changement d'heure est difficile pour certaines personnes, particulièrement les jeunes enfants. Afin atténuer l'impact, il est conseillé de se coucher et de se lever plus tôt, par tranches de 10 à 15 minutes, dans les jours précédant le changement. Pour en savoir plus, consultez le site de Canal Vie.

POURQUOI CHANGER L'HEURE ?

C'est en 1918, lors de la Première Guerre mondiale que le Canada a adopté la Loi concernant l'utilisation de la lumière du jour afin d'économiser l'électricité, puis en 2006 la Chambre des Communes s'est aligné sur la nouvelle politique des États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site de Sympatico.