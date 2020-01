Châteauguay veut sensibiliser les jeunes aux sextos

Le partage et la production de photos à caractère sexuel de jeunes garçons ou de jeunes filles constituent un acte criminel. C'est le rappel qu'effectue le Service de police de Châteauguay dans le cadre de sa 3e campagne de sensibilisation sur les sextos.

Le thème annuel « Les SEXTOS, c’est de la PORNO! » vise à conscientiser les jeunes de 12 à 17 ans en milieu scolaire sur cette réalité. Un sexto correspond à un message à caractère sexuel, érotique, pornographique ou intime, accompagné ou non d’une photo. Son contenu peut être partagé à plusieurs contacts ou se retrouver carrément sur le web en quelques clics. Le Service de police de Châteauguay rappelle que la production, la possession, la distribution de pornographie juvénile et la publication non consensuelle d'une image intime sont des infractions criminelles au sens de la loi.

De la prévention dans les écoles

Pendant 6 semaines, des policiers sillonneront les écoles du territoire pour sensibiliser les jeunes et répondre à leurs questions de manière confidentielle. La police de Châteauguay espère ainsi atteindre 5 000 jeunes en plus de leurs parents.

Pour toute question ou signalement, composez le 450 698-1331.