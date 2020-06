François Legault procède à d'importants mouvements de personnel au sein de son gouvernement. Le premier ministre a annoncé cet après-midi que Christian Dubé est le nouveau ministre de la Santé.

François Legault souhaite apporter un nouveau souffle, advenant une deuxième vague du coronavirus.

Christian Dubé succède à Danielle McCann qui était en poste depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ il y a près de deux ans. Sous les feux de la rampe depuis le début de la crise du coronavirus, la députée de Sanguinet devient ministre responsable de l'Enseignement supérieur.

Le premier ministre assure qu'il ne s'agit pas d'une rétrogradation.

«L'éducation c'est l'avenir, l'éducation c'est ça qui va que comme société on va prendre notre place ou non, donc je serais très triste que quelqu'un pense au Québec que l'éducation c'est moins important que la santé.» -François Legault, PM du Québec

Le premier ministre a aussi tenu à rendre hommage a Mme McCann affirmant qu'«elle a été à ses côtés 7 jours sur 7 pendant 3 mois et qu'elle est une femme forte qui est restée calme durant la tempête.»

François Legault estime qu'elle fait un travail extraordinaire depuis un an et demi, mais qu'il reste encore beaucoup de pain sur la planche notamment pour rendre les dirigeants dans le réseau de la santé plus imputables.

Moi j'étais venue en politique pour la santé, je dois le dire, c'est clair. C'est la prérogative du premier ministre de faire des choix, je le respecte beaucoup. Je suis très contente de ce que j'ai fait en santé, mais je suis aussi très contente de prendre ce nouveau mandat. -Danielle McCann, nouvelle ministre responsable de l'Enseignement supérieur

Le premier ministre François Legault profite de l'occasion pour nommer une femme au sein de son équipe économique. Sonial Lebel s'empare du Conseil du Trésor.

Simon Jolin-Barrette la remplacera à la Justice. Son passage au ministère de l'Immigration n'a pas été de tout repos avec la réforme du Programme d'expérience québécoise et le projet de loi sur la laïcité de l'État.

Nadine Girault sera nommée ministre de l'Immigration en plus de conserver les Relations internationales.

Malgré les nombreuses critiques, Jean-François Roberge demeure à l'Éducation et Nathalie Roy à la Culture.

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Bell Média)