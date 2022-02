Christine Labelle redevient DG de la MRC de Drummond

La MRC de Drummond a dévoilé le nom de sa nouvelle directrice générale mardi.

Il s’agit de Christine Labelle qui effectue un retour à ce poste.

Elle a effectivement été DG de la MRC entre 2013 à 2018.

Son embauche a été recommandée par le comité administratif et de planification de la MRC mardi matin.

« Elle apporte avec elle stabilité et expérience. C’est exactement ce dont notre MRC a besoin, à l’aube d’effectuer un important virage au bénéfice des municipalités et de leurs citoyens. » - Stéphanie Lacoste, préfète et mairesse de la Ville de Drummondville