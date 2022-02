Cinq minimaisons installées dès ce week-end à Drummondville

Cinq minimaisons pour sans-abris seront installées dès ce week-end sur 2 terrains à Drummondville. Quinze jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi ont pris part jeudi matin au pré-montage des minimaisons.

Un abris sera installé sur le terrain de l'organisme Ensoleilvent et 4 autres sur un terrain de stationnement municipal.

La directrice-général du Carrefour Jeunesse, affirme que le souci commun de tous les intervenants du projet est de s'assurer que les itinérants soient bien accompagnés et non laissés à eux-mêmes. Isabelle Meilleurs précise qu'un projet d'intervention sera élaboré dans le but d'offrir aux sans-abris les services de base nécessaires à leur bien-être.

Victoriaville et Sherbrooke ont aussi démontré un intérêt pour ces minimaisons dont l'initiative a été lancée par l'humoriste Mike Ward.