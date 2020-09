Cinq personnes blessées dans un échange de coups de feu au Vieux-Port

Cinq personnes, dont un policier, ont été blessées dans un événement impliquant le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), cette nuit dans le Vieux-Port. L'enquête a été prise en charge par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

L'événement est survenu vers 2h ce matin, sur une terrasse près de la grande roue, au Quai de l'horloge. Trois policiers du SPVM répondaient alors à un appel pour une plainte de bruit et de musique forte.

À ce moment, un individu de 33 ans aurait tiré vers un agent et l'aurait atteint par balle, avant d'être lui-même touché par une réplique des agents. L’homme aurait ensuite été maîtrisé et conduit à l'hôpital. Trois autres civils ont été blessés dans l'échange de coups de feu, mais on ne craint pas pour la vie de personne.

Huit enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes ont été dépêchés sur les lieux et sont arrivés dans le Vieux-Port vers 7h ce matin pour faire la lumière sur les circonstances de l'événement.

La Sûreté du Québec (SQ) agit comme corps de police de soutien dans cette enquête et fournira deux techniciens en identité judiciaire.

Quiconque aurait été témoin de cet événement peut communiquer avec le BEI via son site web.