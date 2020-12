Cinq violents voleurs de bijoux recherchés à Sainte-Anne-des-Lacs

La Sûreté du Québec recherche cinq violents voleurs de bijoux à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides.

Elle fait donc appel à la population pour retrouver et identifier les suspects de cette introduction par effraction suivie d’une agression armée.

Les cinq hommes âgés dans la vingtaine auraient agressé l’occupant d'une résidence situé sur le chemin des Chênes, avant de repartir avec le butin, dans la nuit du 14 novembre.

Ils auraient notamment aspergé la victime de poivre de Cayenne.

Les voleurs ont ensuite pris la fuite à bord d’un petit modèle de véhicule à hayon (hatchback) de couleur foncée.

La Sûreté du Québec indique que les cinq suspects sont de races blanches et s’exprimaient en français et en anglais. Un des suspects portait un chandail à capuchon avec inscription blanche Adidas en avant et trois lignes blanches sur les manches. Un autre individu avait une veste de style camouflage avec capuchon.

Toute information pouvant permettre de retracer ces individus peut être communiquée en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.