CIRCULATION: Blitz de travaux sur l'A10, l'A20 et Turcot

Les chantiers routiers ne prennent pas de congé à Montréal malgré les vacances de la construction. L'accès au centre-ville via l'autoroute 10 est à éviter en raison de nombreux travaux qui commencent à compter de 23H ce soir.

D'abord, l'A-10 OUEST à Brossard sera complètement fermée entre l'A-30 et le boulevard Milan. Des détours sont prévus via le réseau local. À contre sens, l'autoroute A-10 EST sera complètement fermé à la sortie du nouveau pont Champlain entre la route 132 et l'entrée du boulevard Taschereau. Les automobilistes devront contourner l'entrave en empruntant la R-132 EST et le boulevard Marie-Victorin.

De l'autre côté du pont, ce sera également compliqué de circuler dans l'échangeur Turcot en raison des nombreuses fermetures. La R-136 / A-720 EST vers le centre-ville sera fermée toute la fin de semaine.

Dans l’échangeur Turcot, les bretelles menant de l’A-15 SUD (Décarie) et de l’A-20 EST à la R-136 / A-720 EST seront également fermées.

DES TRAVAUX ÉGALEMENT SUR L'A-20

À tous ces travaux s'ajoute également la fermeture complète de l'A-20 OUEST entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre. De nombreux détours sont prévus via le réseau local. Plus à l'Est, l'A-20 Est sera inaccessible entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame en raison de travaux déjà en cours.

Pour tout connaître sur les travaux actuels ou à venir, consultez le site Mobilité Montréal.