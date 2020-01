CIRCULATION: Les travaux dans l'échangeur 13/40 à Montréal sont encore annulés

Les travaux dans l'échangeur des autoroutes 13 et 40 qui devaient être effectués dès 23h ce soir sont annulés. Le ministère des Transports a pris cette décision en raison du mauvais temps prévu cette fin de semaine.

C'est le deuxième report en autant de fins de semaine. Les travaux seront effectués à une date ultérieure.

Environnement Canada prévoit qu'une dépression en provenance du Midwest américain affectera le sud-ouest du Québec à compter de samedi soir. Les précipitations devraient débuter sous forme de neige et pourraient se changer en pluie verglaçante sur les régions près du fleuve et même en pluie pour les secteurs plus au sud.

Pour en savoir plus, consultez le site d'Environnement Canada.