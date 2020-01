CIRCULATION: Nouveaux chantiers sur l'A13 et l'A40 en fin de semaine

Après les 20 centimètres de neige de la fin de semaine dernière, les travaux dans l'échangeur des autoroutes 13 et 40 seront repris à compter de 23h vendredi. De nombreuses entraves sont prévues dans le secteur.

L'autoroute 40 et ses voies de desserte seront complètement fermées toute la fin de semaine à la hauteur de l'autoroute 13.

L'A13 sud sera également fermé à la sortie no 6 - A-40 / Québec / Ottawa / Gatineau jusqu'au lundi 27 janvier à 5h. Les entraves sont nécessaires pour démanteler le pont d'étagement de l'autoroute 13 Sud.

Mieux vaut éviter le secteur en circulant sur les autoroutes 15, 440 et 640 ou encore sur les autoroutes 20 et 30 sur la Rive-Sud. Utilisez Québec 511 pour planifier vos déplacements et éviter la congestion.

Les travaux pourraient être à nouveau reportés si les conditions météorologiques sont défavorables.