Coincée à Cuba, elle porte plainte à Sunwing

Environ 200 Québécois garderont un bien mauvais souvenir de leurs vacances sur l'île de Cayo Largo, à Cuba, après un bris à l'aéroport. Incapables de prendre l'avion, ils ont dû voyager pendant près de 14h en bateau, puis en autobus pour atteindre Varadero avant de rentrer à la maison.

Cynthia Cloutier, 52 ans, faisait partie du voyage. Elle s'est plainte à son voyagiste Sunwing pour les problèmes occasionnés et le manque d'information sur cette situation particulière. Sunwing ne prévoit pas dédommager ses clients puisqu'elle n'est pas responsable du bris à l'aéroport de Cayo Largo. La compagnie affirme avoir déployé plusieurs efforts pour s'assurer que les voyageurs reviennent à la maison en toute sécurité.

«Je voyais des articles et les gens disaient : «voyons, ils ne sont pas mal pris. Ils ont des mojitos à boire et il fait beau là-bas.» On avait quand même avec nous des gens qui avaient peur du bateau ou qui devaient retourner auprès de leurs enfants. Les familles étaient inquiètes.»

Mme Cloutier a atterri à Cayo Largo à la Saint-Valentin et devait revenir à la maison vendredi dernier. On lui a annoncé mercredi soir qu'elle quitterait jeudi en catamaran vers Varadero. Les passagers ont été ensuite conduits en autobus dans un hôtel où ils ont passé la journée afin de reprendre l'avion dans la nuit de vendredi à samedi. Le transport entre Cayo Largo et Varadero aurait pris environ 14h.

«Il y a un monsieur qui est décédé pendant le voyage. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de stress... parce qu'il y a eu beaucoup de stress relié à ça. Fallait être là-bas pour comprendre, j'imagine.» - Cynthia Cloutier

La victime s'est effondrée au sol à la suite d'un malaise cardiaque, la semaine dernière. Il devait prendre un vol pour revenir à la maison à Toronto.

On ne sait pas exactement combien de passagers voyageaient avec Sunwing. 186 Québécois ont vu leurs vacances se prolonger avec la compagnie aérienne Air Transat.

La mésaventure a été suffisante pour convaincre Mme Cloutier de ne plus revenir à Cayo Largo. C'était pourtant la 8e fois qu'elle voyageait dans cette petite île de Cuba.

Le bris à l'aéroport de Cayo Largo devrait être réparé ce mercredi.