Colis suspect à l'Université McGill, cours annulés pour la journée

Les cours sont suspendus dans plusieurs pavillons de l'Université McGill à Montréal en raison d'un colis suspect découvert vers 7h30 ce matin.

Les pavillons Dawson Hall, McCall MacBain Arts et les bâtiments Leacock ont été évacués par mesure préventive, le temps de permettre aux policiers du SPVM d'effectuer des vérifications.

Le colis suspect s'est finalement avéré être une valise vide, oubliée à l'extérieur d'un des bâtiments. Le périmètre a été levé vers 10h30.

Classes are cancelled this morning at Leacock, Dawson Hall and McCall MacBain Arts buildings due to an incident earlier this morning. Students and staff are asked to avoid the area at this time.